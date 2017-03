Un post condiviso da Lucia Rubio (@rubioluli) in data: 30 Mar 2017 alle ore 06:51 PDT

Nuovi guai in vista per. Oltre ai problemi fisici, infatti, nella giornata di ieri sono arrivate delle dichiarazioni compromettenti da parte diche ha confermato che la punta della Juventus la contatta spesso su whatsapp. Ma chi è Lucia Rubio? La prorompente modella è una nota playmate diin sudamerica e fra gli altri è stata fidanzata a lungo con Mauricio Isla. Dopo gli esordi sulla nota rivista patinata è diventata una star delle telivisioni locali e proprio da una di queste ospitate è arrivato il messaggio compromettente per Dybala. Come reagirà la fidanzata storica della Joya,? Nel frattempo ecco una fotogallery della bellissima Lucia.