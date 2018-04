Siamo ormai agli sgoccioli della settimana più lunga per Genova. Sabato c'è Sampdoria-Genoa, e tutti vivono a modo loro la marcia di avvicinamento alla partita che vale una stagione. I blucerchiati molto probabilmente rispetteranno la solita 'cabala' pre partita. La truppa di Giampaolo andrà in ritiro già da domani presso il consueto albergo. Appuntamento fissato alle 19 di fronte all'AC Hotel di Corso Europa, che da un paio d'anni ha soppiantato l'Astor di Nervi. È anche certo che i tifosi della Sampdoria approfittino del ritiro per andare a caricare la squadra: la stessa Federclubs, la federazione dei club di tifosi doriani, ha chiamato tutti i sostenitori a raccolta per fare visita ai giocatori.



Il Secolo XIX ha pubblicato il programma delle due giornate blucerchiate. Quagliarella e compagni ceneranno tutti insieme, e in seguito avranno una serata libera sino alle 23. A mezzanotte i giocatori andranno a dormire, mentre sabato mattina la Samp farà colazione alle 9. In seguito trasferimento in pullman a Bogliasco per la rifinitura a porte chiuse, e rientro all'ora di pranzo all' AC Hotel. Dopo aver mangiato la squadra di Giampaolo riposerà sino alle 16.30, poi riunione tecnica con video e attorno alle 18.45 trasferimento a Marassi per il grande incontro. Il tragitto dovrebbe essere quello consueto e più breve, transitando da Corso Europa senza imboccare l'autostrada a Nervi. Ma l'itinerario è una decisione della questura, e in caso di emergenze di ogni tipo potrà essere variato Senza comunicare nulla alla squadra in anticipo.