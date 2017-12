Toccato duro da Skrinar nella seconda frazione di gioco, Nikola Kalinic è stato costretto ad abbandonare al 75' il terreno di gioco solamente grazie all'aiuto dello staff medico del Milan. Un episodio che ha segnato il destino del Derby della Madonnina di Coppa Italia: al suo posto Rino Gattuso ha deciso di inserire Patrick Cutrone, colui che nel secondo tempo supplementare deciderà la sfida con un tocco da pochi passi sull'assist di Suso. Uno scontro di gioco che inizialmente non sembrava aver causato gravi problemi all'attaccante croato, ma che in seguito si è rivelato molto duro.



LA FOTO - Poco fa, Kalinic ha pubblicato una Instagram story in cui mostra le condizioni del suo piede destro dopo l'intervento del difensore slovacco dell'Inter: un ematoma esteso e i segni sulla pelle dei tacchetti delle scarpe di Skriniar. Un duro colpo per l'attaccante rossonero, che lo costringerà a saltare contro la sua ex squadra, la Fiorentina, e terminare in anticipo il suo 2017.