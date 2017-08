È un'estate intensa quella che sta vivendo Paulo Dybala, sia in campo che fuori. Dal punto di vista sportivo, la Joya ha scelto la maglia numero 10 della Juventus, candidandosi a un ruolo di ancor più responsabilità nella squadra di Massimiliano Allegri. Novità importanti anche nella vita privata dell'attaccante classe '93, che si è lasciato dopo tre anni con la modella argentina Antonella Cavalieri. Colpa - come racconta il settimanale Spy in edicola da oggi - di una pr milanese, Ginevra Sozzi, conosciuta in vacanza a Formentera: "Quando ho conosciuto Paulo, non sapevo nemmeno chi fosse - ha ammesso la ragazza - Mi ha corteggiato a suon di messaggini telefonici". Ecco, nella gallery di Calciomercato.com, la nuova fiamma dy Dybala.