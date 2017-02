Il giorno seguente alla sconfitta interna del Porto che pregiudica il cammino in Champions League della squadra di Espirito Santo, i quotidiani nazionali portoghesi, specialmente la testata della città di Oporto O Jogo, sembrano non aver ancora digerito il boccone. Il quotidiano in questione, infatti, titola la propria edizione odierna con “Inimigos de Alex”, manifestando quindi il proprio disappunto per l’espulsione precoce rivolta dal direttore di gara all’ex terzino interista. Al di là del fatto che le immagini parlano chiaro ed il cartellino rosso era ineccepibile, è strano che sfogliando le pagine del giornale siano invece riportato le scuse dello stesso Alex Telles per la sciocchezza commessa.