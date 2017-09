Che i calciatori siano gli uomini più ambiti delle donne è un dato di fatto. Appaiono sempre in perfetta forma fisica, frequentano i posti più "in" della città e seguono il fashion-system. La settimana della moda a Milano è iniziata ormai da due giorni e durerà fino al 25 settembre. Per chi volesse incontrare i personaggi del mondo dello sport è il momento perfetto per strappare un autografo o meglio ancora farsi un selfie con il proprio idolo. Eventi, sfilate e mostre saranno distribuiti su tutta la città e brulicheranno di bellissime modelle e famosi calciatori, invitati come special guest della serata o semplicemente perché brand ambassador di qualche marchio. Gli stilisti infatti preferiscono pubblicizzare i propri marchi scegliendo i giocatori che solcano quotidianamente i giornali sportivi nazionali e che sono più conosciuti dal pubblico mondiale.



Ma quali sono i nomi del calcio mondiale famosi per essere fuoriclasse in campo e anche in fatto di moda?

Abbiamo risposto a questa domanda stilando una speciale classifica dei calciatori più "fashionisti" del momento. Nella "top twenty" al ventesimo posto si colloca Graziano Pellè, fascino mediterraneo e sguardo profondo, snobbato dal calcio italiano ma non dalle case di moda, che se lo contendono a suon di servizi fotografici.



A seguire Andrea Pirlo, uno degli eroi di Berlino, faro indiscusso del nostro centrocampo e uno dei primi calciatori a dettare il trend della barba incolta, capace di abbinare uno stile classico a look più moderni...la classe non è acqua e si vede!



Alla diciottesima posizione Kevin-Prince Boateng da sempre attento alle nuove tendenze, da qualche tempo si sta facendo notare più per i suoi colpi di testa che per le sue prodezze calcistiche. In diciasettesima posizione si insedia Danilo d'Ambrosio beccato più volte a fare acquisti per le vie del quadrilatero della moda con la bella fidanzata. Coppia giovane e fashion, si vestono spesso coordinati.



A seguire nella nostra speciale classifica troviamo il campione madridista Marcelo che influenzato dal grande amico e compagno di quadra Ronaldo detta moda con outfit sportivi e mai banali, il tutto accompagnato da una personalità solare ed spumeggiante.



Piu in là alla quindicesima e quattordicesima posizione si confermano Marco Borriello e Alessandro Matri. Il primo eterno Peter Pan, ha cambiato tanto facilmente fidanzata quanto maglia, l'altro tanto bello quanto insipido non è mai riuscito a consacrarsi definitivamente. I due belli del calcio italiano fanno a gara per chi colleziona più copertine di moda.



Più in là si posiziona Dani Alves, nella fase calante della sua carriera ha deciso di sbizzarrirsi con look eccentrici e bizzarri. Che voglia avviare un nuovo business in questo settore?



Sotto di lui si colloca un suo ex rivale nella Liga: Sergio Ramos. Eleganza, stile e sobrietà. Il bel spagnolo è impeccabile in ogni situazione.



Undicesima piazza per Olivier Giroud. L'attaccante francese è il nuovo volto di Beardilizer, brand di prodotti per la cura e la crescita della barba. Ritenuto perfetto per questo ruolo incarna l'uomo moderno elegante e pulito.



​Adddentrandoci nel cuore dellla nostra classifica ci imbattiamo in una vecchia conoscenza del calcio italiano...Mario Balotelli non ha bisogno di presentazioni!

In nona posizione si colloca Mauro Icardi, l'argentino non ha paura di sperimentare nuovi look. Ardito...



A seguire, il calciatore tedesco Mario Gotze. Ci pensa la bellissima fidanzata, la modella Ann Brommel, a dargli consigli in fatto di moda..e non sbaglia un colpo!



Alla settima piazza si colloca Claudio Marchisio. Occhi azzurri e capelli biondi, soprannominato "Il Principino" per lo stile elegante, in campo e nel modo di vestire.



Al sesto posto Alvaro Morata, charme e sex appeal ispanico. Sposo novello, forma con Alice Campello una delle coppie piu fashion dello star system.

Nella parte calda della classifica troviamo Andrea Petagna. Pare che l'abbiano visto a Montecarlo con Flavio Briatore, il noto imprenditore gli avrebbe impartito qualche lezione di stile.



In quarta posizione si colloca un certo Lionel Messi...tutti lo cercano tutti lo vogliono. Anche lui come Dani Alves ha mostrato una certa propensione a sperimentare outfit indiscreti...( indimenticabile la giacca a pois indossata per la cerimonia del suo quarto pallone d'oro)



Al terzo gradino della classifica si piazza il gioiello della Juventus Paulo Dybala. Una "joya" per tutti: dirigenti, compagni..e tifose!



Al secondo posto un immenso Cristiano Ronaldo, campione in campo e anche fuori, non ha mai nascosto il suo interesse per il fashion system.



Rullo di tamburi, sul podio si colloca il pupillo di CR7: André Silva. Bello, bravo e giovane. E' proprio il caso di dirlo: l'allievo ha superato il maestro.