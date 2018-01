Il quotidiano tedesco Bild svela perché Leon Goretzka ha rifiutato Liverpool, Barcellona e Juve per trasferirsi al Bayern Monaco. Secondo il quotidiano tedesco è stato il vice allenatore del Bayern Hermann Gerland, a convincere Goretzka a rifiutare destinazioni che non fossero il Bayern per trasferirsi in Baviera al termine della stagione. Oltre ad essere l'assistente allenatore del Bayern, Gerland è anche il responsabile del dipartimento 'junior' del club tedesco nonché uno stretto amico della famiglia Goretzka.