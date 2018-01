Da Rosario a Parigi per giocare con l'idolo Angel Di Maria: Giovani Lo Celso, trequartista argentino di origini italiane, sta conquistando sempre più spazio nel PSG di Unai Emery, che lo ha schierato titolare nelle ultime due giornate di Ligue 1. Mancino dotato di ottima tecnica e velocità, abile nel dribbling e capace di fornire assist precisi ai compagni, Lo Celso è un centrocampista duttile, in grado di giocare da trequartista dietro la punta o da regista, al pari di Javier Pastore, in procinto di lasciare Parigi. Unai Emery sembra aver individuato il suo sostituto nel talento classe '96, acquistato dal PSG per 15 milioni nell'estate del 2016 dal Rosario Central, ma arrivato a Parigi solo nel genanio del 2017, dopo altri sei mesi di prestito alla squadra argentina. Battuta la concorrenza di Juventus, Roma, Atletico Madrid e Chelsea per quello che viene considerato uno dei giovani più talentuosi del calcio argentino, il PSG è pronto a concedere più spazio a Lo Celso, magari proprio dopo la cessione di Pastore.



CRESCITA AL ROSARIO CENTRAL - All'età di 13 anni Giovani Lo Celso entra a far parte delle giovanili del Rosario Central: contribuisce alla vittoria del campionato nazionale di Novena e poi di Sexta Division, diventando inoltre capocannoniere con 26 reti, un traguardo difficilmente raggiungibile da un centrocampista, per quanto offensivo. Nella stagione 2013-14 vince il campionato nazionale Reservas, segnando uno splendido gol in rovesciata all'ultima giornata, convincendo così il tecnico della prima squadra del Rosario Central Eduardo Coudet a farlo debuttare in Primera Division. Alla seconda presenza nella massima serie argentina, Lo Celso fornisce un assist che vale il pareggio contro il Sarmiento de Junin, conquistando in breve tempo un posto da titolare in prima squadra: il 28 febbraio 2016 segna il suo primo gol in Primera Division, in occasione della vittoria per 3-0 contro il Colon. Nella sua ultima stagione con la maglia del Rosario Central colleziona 8 assist e un gol, prima di trasferirsi definitivamente al PSG.



SCALATA NEL PSG - Dopo un iniziale periodo di adattamento, con solo 4 presenze in Ligue 1 dal gennaio al giugno 2017, Lo Celso ha convinto Emery di avere le qualità e la personalità per ritagliarsi un posto nel centrocampo stellare del Paris Saint-Germain: nelle prime 19 giornate ha collezionato 10 presenze, scendendo in campo da titolare prima nella partita vinta per 2-0 contro il Troyes, poi nelle ultime due giornate, che hanno visto la vittoria dei parigini contro Rennes e Caen. Durante l'ultimo match disputato al Parc des Princes, Lo Celso, dopo aver fornito l'assist a Mbappé per il 2-0, ha dato prova, oltre che di un'ottima abilità tecnica, anche di grande personalità quando, partendo da destra, ha eluso facilmente le marcature dei difensori avversari e ha sfiorato un gol straordinario con un pallonetto da fuori area, accompagnato dallo stupore e dalla meraviglia di tutto lo stadio. Contro il Caen è stato schierato a centrocampo al fianco di Pastore, che ha manifestato più volte l'intenzione di lasciare Parigi nel mercato di gennaio: dal momento che Lo Celso condivide con lui ruolo e caratteristiche tecniche, il PSG potrebbe decidere di privarsi di Pastore, trovandosi già in casa il suo ideale sostituto.