In Spagna tiene banco la questione Luis Enrique. Il contratto del tecnico catalano con il Barcellona scade al termine della stagione. I blaugrana stanno attendendo una decisione definitiva da parte del tecnico prima di andare a caccia di eventuali sostituti (Sampaoli sarebbe il sogno del Barça). Stando a quanto riporta Mundo Deportivo il futuro del tecnico catalano interessa anche alla Juve, non per il post-Allegri, ma per il rapporto dell'ex tecnico della Roma con due dei suoi centrocampisti. Il primo è Rakitic che in caso di permanenza di Luis Enrique a Barcellona potrebbe decidere di fare le valigie, il secondo è André Gomes che, al contrario, se ne andrebbe da Barcellona solo in caso di addio del tecnico. La Juventus è interessata ad entrambi i centrocampisti e guarda l'evolversi della situazione con grande interesse.