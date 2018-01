Amin Younes, prossimo acquisto del Napoli, ha parlato al Telegraaf in vista del suo passaggio al club di Aurelio De Laurentiis: "Sono grato all'Ajax e credo di aver dato il massimo per loro. Sono ancora lontano dal calciatore che voglio diventare, ho dovuto cogliere questa occasione così come feci con l'Ajax. C'erano stati sondaggi del Napoli con il mio agente, ma io ho sempre pensato al campo, poi quando l'interesse è diventato concreto ho inizio a pensarci. Ho incontrato l'Ajax per spiegare che volevo essere ceduto e abbiamo cercato un prezzo equo per questa cessione. In estate volevo andare in Germania, non è stato facile dopo il rifiuto dell'Ajax".



'HO PARLATO CON SARRI' - "Ci sono state tante chiacchiere in questi mesi, ma spero che i tifosi capiscano la mia scelta. Vorrei fare un video per ringraziarli, ho sempre dato tutto per loro. Ho ricevuto tante offerte, ma per me il Napoli è l'Ajax della Serie A per come gioco. Cerca lo spettacolo ed è un club caldo, certo dovrò abituarmi alla lingua e al Paese, ma sarà simile all'Ajax. Ho parlato con Sarri, ma molto di più con Giuntoli, mi ha trasmesso la sensazione che potrò trovare spazio in questi mesi, la concorrenza non mi spaventa anzi mi può rendere un calciatore migliore".