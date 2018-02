Intervistato ai microfoni di Inter TV, l'attaccante dell'Inter, Eder, si è raccontato ed ha spiegato come le tante panchine consecutive non lo abbiano mai deconcentrato.



“Sono contento di come è iniziato il 2018 anche se inizialmente non giocavo e non è mai facile. Mi sono sempre allenato per farmi trovare pronto. Dove prendo la forza? Capita di vedere alcuni giovani avere belle opportunità e non approfittarne. Chi ha fatto i sacrifici che ho fatto io e che è arrivato all’Inter, che è una grande squadra con tantissimi tifosi, non può lamentarsi. Anche se ci sono momenti difficili devi allenarti bene, è il mio lavoro. Al di là del fatto che non ho giocato sempre. A volte, non dico bugie, non ero contento di non giocare. Ma non mi sono mai buttato giù e mi sono sempre allenato al 100%”.