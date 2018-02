Ormai è un automatismo collaudato, un movimento fatto con i tempi perfetti. Suso che si accentra, Calabria si sovrappone e crossa, Bonaventura, a rimorchio, chiude l'azione.Il numero 5 rossonero è la mezzala perfetta del gioco di Gattuso, dove si presta una cura maniacale al lavoro e ai sincronismi delle catene laterali. E' successo contro la Lazio e la Samp, sempre a San Siro. I continui cambi di fronte da Calhanoglu a Suso e viceversa hanno fatto muovere i blucerchiati, disorientandoli. Una mossa vincente resa possibile dalla ritrovata convinzione messa in campo da Jack e compagni.



EFFETTO GATTUSO - Un rapporto che era arrivato ai minimi storici, nonostante avesse anche conosciuto dei momenti di grande esaltazione come la vittoria della Supercoppa italiana a Doha contro la Juventus. Con Montella Bonaventura aveva smarrito la retta via e l'ispirazione, non convinto dei continui cambiamenti a livello tattico. Jack non le aveva di certo mandate a dire, sia in privato che davanti alle telecamere. Con Gattuso, invece, è stato amore a prima vista: in gol alla sua prima contro il Benevento, doppietta al Bologna prima dei sigilli vittoria contro Lazio e Sampdoria. Da zero a cinque in poco più di due mesi.



TRA NAZIONALE E MERCATO - Sulle tribune di San Siro ieri c'era il c.t Di Biagio, rimasto ammaliato dalla prestazione del centrocampista marchigiano. Bonaventura merita di tornare in pianta stabile nel gruppo azzurro dopo essersi ripreso la leadership nel Milan. Una rinascita che potrebbe avere anche delle ripercussioni in ottica mercato, nonostante un contratto fino al 2020 con il Diavolo. Una vecchia volpe come Raiola sta già annusando la possibilità di fare un altro affare con l'ex Atalanta, dopo il rinnovo della scorsa stagione.