Un brutto ko sul campo, uno schiaffo dal quale non sarà facile rialzarsi. Il Real Madrid ha avuto la meglio sulla Juventus all'Allianz Stadium, tana bianconero, rifilando 3 gol a Buffon e compagni. Non solo il campo, però: questa mattina il titolo della società torinese è crollato vertiginosamente in Borsa a Piazza Affari, cominciando la mattinata in perdita e continua a cedere quasi il 5% collocandosi intorno a 0,63 euro. Una cosa piuttosto comune comunque in Borsa, basti ricordare che il lunedì seguente la finale di Cardiff la Juventus perse addirittura l'11,6%.