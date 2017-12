Rivalutare il patrimonio già presente in rosa, una missione nella quale Luciano Spalletti sta avendo successo in questo avvio di stagione: a fronte di un mercato che ha regalato all'Inter tre titolari (Borja Valero, Vecino, Skriniar), una riserva all'altezza per Handanovic (Padelli) e tre giocatori ancora da valutare (Cancelo, Dalbert, Karamoh), il tecnico di Certaldo è riuscito a rilanciare personaggi che fino a giugno sembravano fuori dal progetto. Da Candreva a Santon, passando per D'Ambrosio e Miranda, "l'effetto Spalletti" si è fatto sentire sulla vecchia guardia e ad averne beneficiato è stato anche Marcelo Brozovic.



OGGETTO MISTERIOSO? NON PIU' - L'avventura in nerazzurro del croato è sempre stata caratterizzata da alti e bassi, ma soprattutto dalla grande incertezza sulla sua disposizione in campo: trequartista, mezzala o mediano puro, nessuno tra Mancini, de Boer, Vecchi e Pioli è riuscito a sciogliere questo dubbio. Spalletti ci ha lavorato, lo ha provato nei due mediani, poi ha inquadrato le caratteristiche di Brozovic: deve agire alle spalle di Icardi, libero di svariare sulla trequarti per innescare la punta e gli esterni per poi inserirsi in area di rigore. Continuità di ruolo, alla quale ha fatto seguito una maggior continuità di rendimento, anche se l'ultima prestazione con l'Udinese ha confermato che gli alti e bassi fanno sempre parte del suo portafoglio.



MOSSE INTER, A GIUGNO - Aver trovato un ruolo certo e una maggior continuità tuttavia, rischia di diventare un boomerang per il croato in chiave mercato: "l'effetto Spalletti" ha infatti contribuito a rivalutare il suo cartellino e a far tornare puntati su di lui i fari degli scout di grandi club europei (soprattutto in Premier League), le mosse future dell'Inter poi potrebbero spingerlo nuovamente verso l'uscio. Le intenzioni di Ausilio e Sabatini sono chiare, regalare a Spalletti un nuovo trequartista a gennaio o al più tardi a giugno: se Joao Mario resta il principale candidato per una cessione nel breve periodo, l'arrivo di un nuovo competitor potrebbe convincere i nerazzurri a privarsi anche di Brozovic nelle prossime due finestre. Il prezzo stimato dalla società poi, rende estremamente complicato che l'addio possa verificarsi in inverno: non meno di 20-25 milioni di euro per lasciar partire il croato, difficile che qualcuno possa recapitare negli uffici di Corso Vittorio Emanuele un'offerta di queste proporzioni, più semplice che qualcosa possa svilupparsi per l'estate. Spalletti rilancia Brozovic, l'Inter si strofina le mani due volte: rinforzo tecnico, patrimonio ritrovato anche in chiave mercato.



@Albri_Fede90