L'Eintracht Francoforte, quarto in Bundesliga, si appresta a sfoltire la rosa a gennaio: secondo la Bild andranno via senz'altro i due giovani Gioele Gerezgiher ed Enis Bunjaki, che non hanno mai trovato spazio, ma non è da escludere anche una partenza di Haris Seferovic, che il club tedesco punta a cedere prima della scadenza del contratto (a giugno 2017). Sull'ex di Fiorentina e Novara è da tempo nel mirino del Benfica.