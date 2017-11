Albin Ekdal, centrocampista della Svezia, ex Juve, Cagliari, Bologna e Siena, ha parlato dell'Italia e del match di domani a Il Corriere della Sera: "Non mi sorprende la reazione italiana nei confronti dell'arbitro, da voi è sempre un argomento. Ma adesso conta solo la gara di domani: l’Italia ha fatto quasi tutti i Mondiali e deve vincere. Mi aspetto un altro avversario, più carico, più aggressivo, con una voglia diversa".



SULLA PARTITA D'ANDATA - "L’Italia un po’ mi ha impressionato in negativo. Ma abbiamo giocato solo il primo tempo di 180’. I favoriti restano gli azzurri e la pressione è tutta su di loro".



SUI GOL SEGNATI A SAN SIRO - "Sì è vero, so come si fa gol in quello stadio, ma non so se giocherò dopo la botta che ho preso venerdì. Però un goal lo possiamo fare comunque, abbiamo le qualità per riuscirci. Il problema sarà non subirne. Se giochiamo come all’andata abbiamo una grande occasione per andare al Mondiale. Però tutto può ancora cambiare".