Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato invernale della Roma. La conferma di Manolas e Rudiger. Il rinnovo di De Rossi e Strootman. Le cessioni di Iago Falque e Castan. L’arrivo di due rinforzi. Così la Roma prepara la rincorsa scudetto. I due pezzi più desiderati della collezione, Manolas e Rudiger, non andranno via a gennaio a meno di offerte shock. "Del livello di quella che ha portato al trasferimento di Oscar dal Chelsea alla Cina", sussurrano a Trigoria, per specificare che non basterebbero i canonici 30 milioni, magari provenienti proprio dal Chelsea che ha soldi da spendere.



Denaro fresco da reinvestire per i colpi di gennaio entreranno dal Torino, che anticiperà il riscatto di Iago Falque, una delle colonne di Mihajlovic, fornendo circa 6 milioni. E nell’affare si aggiungerà Juan Manuel Iturbe, pronto a raggiungere gli ex compagni Falque, Ljajic e Castan in granata. Inizialmente sarà un movimento prestito ma con un diritto di riscatto abbastanza accessibile, che tuteli il Torino in caso di esplosione del giocatore e nello stesso tempo non obblighi la Roma a contabilizzare una minusvalenza.



Il flusso di ricavi verrà reinvestito su due prestiti. Uno con obbligo di riscatto per Tomas Rincon, che ai compagni del Genoa ha già confidato il suo destino: cambierà maglia a gennaio. Massara ne ha già parlato più volte alla famiglia Preziosi. L’altro calciatore che interessa è il giovane Anwar El Ghazi, attaccante classe ‘95 dell’Ajax. Viene valutato 12 milioni ma la Roma punta a prenderlo in prestito dopo essere stata respinta dal Psg per Jesé, ora pronto a firmare per il Las Palmas. El Ghazi, olandese di origine marocchina, può giocare in tutti e tre i ruoli dell’attacco, quindi come vice Salah e pure vice Dzeko.