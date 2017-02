L'ex centrocampita del Napoli Omar El Kaddouri, adesso in forza all'Empoli ha parlato a Lady Radio della prossima sfida in trasferta contro la Juventus, in programma sabato prossimo. “Dobbiamo andare là e giocarcela contro la più forte in Italia”, ha dichiarato il marocchino. “Se rimaniamo rinchiusi nell’area penso che perderemo con molti rimpianti. Dobbiamo fare ciò che sappiamo, anche se sarà difficilissimo”