L'attaccante uruguaiano Sebastian Abreu, 41 anni, soprannominato El Loco, è diventato il giocatore che ha militato in più squadre nel mondo: dopo la firma con l'Audax Italiano, club cileno, ha infatti toccato il suo 26esimo club, entrando di diritto nel Guinness dei Primati.



BATTUTO PFANNESTIEL - Il record apparteneva in precedenza al portiere tedesco Lutz Pfannestiel, che ha giocato invece per 25 club. Lo stesso Audax Italiano ha voluto celebrare la leggenda del proprio nuovo attaccayte, famoso per il rigore a cucchiaio trasformato nei quarti di finale del Mondiale del 2010 contro il Ghana. Le altre squadre in cui ha militato? Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Guadalajara, Nacional, Cruz Azul, America, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigresm Ruver Plate, Beitar Gerusalemme, Real Sociedad, Aris Salonicco, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de America, Santa Tecla, Bangu, Central Espanol e Deportivo Puerto Montt. La costante? Il gol, centrato con tutte queste squadre.