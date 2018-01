"Due attaccanti" la richiesta di Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia. Due attaccanti: uno per sostituire Moreo, finito al Palermo, l'altro per dare maggior forza a un reparto, quello offensivo, che si sta rivelando tra i peggiori dell'intera Serie B: solamente 24 reti fatte in un campionato, dove, il peso del proprio centravanti fa la differenza. Chiedere a Empoli, Frosinone, Pescara, Palermo e Bari, che possono contare su Caputo (e Donnarumma), Ciofani, Pettinari, Nestorovski e Galano... Un tassello è stato messo, quel Gianluca Litteri arrivato dal Cittadella, autore di 5 reti in stagione, manca il bomber principale. Che ha un nome e cognome: German Denis.



POCO SPAZIO, TANTA VOGLIA - Il centravanti argentino, visto in Italia con le maglie di Cesena, Napoli, Udinese e Atalanta, sedotto e abbandonato dalla Cremonese ("Era tutto pronto per un contratto di 18 mesi, poi non si sono fatti più sentire. Si sono comportati malissimo" le sue parole 10 giorni fa), è fuori dai piani del Lanus, pienamente dentro a quelli del Venezia. 2 gol in stagione, ultima partita disputata il 4 novembre contro l'Olimpo, poi 2 tribune e una panchina, e una sempre più crescente voglia di tornare in Italia: a 36 anni per la B può diventare l'uomo della speranza. Speranza playoff.



DUE PROBLEMI - Come appreso da calciomercato.com, i contatti tra il giocatore e la dirigenza sono continui. Ci sono, però, due problemi. Il primo: El Tanque vuole 18 mesi di contratto, che il club lagunare è disposto a concedergli; manca, però, l'accordo sull'ingaggio e la buonuscita con Lanus, con il quale è sotto contratto. Il secondo: Alex Geijo. L'ex Brescia è sul mercato ma il suo stipendio è un problema: 350mila euro annui lo rendono poco appetibile. Ci sono ancora 8 giorni per trattare il Tanque, per cedere Geijo e, soprattutto, per accontentare Filippo Inzaghi, alla ricerca di gol. Paradossale...



