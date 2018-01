Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, i club di Serie A che non hanno ancora preso una posizione in vista delle elezioni Figc (Bologna, Juventus, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria, Spal) hanno incontrato in mattinata i due candidati presidenti Damiano Tommasi e Gabriele Gravina. Presente alla riunione anche il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri. A rappresentare la Juventus l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Nessuna dichiarazione ufficiale dei diretti interessati, ma questi club - secondo le indiscrezioni diffuse dall'emittente satellitare - potrebbero far convergere il loro voto sul fronte riformista nel momento in cui dovesse esprimere una candidatura unica. Ciò vorrebbe dire che uno tra Tommasi (Aic) e Gravina (Lega Pro) dovrebbe fare un passo indietro.