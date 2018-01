Il prossimo 29 gennaio sono in programma le elezioni per la presidenza della Federcalcio. La Lega Serie A non è convinta dalla candidatura del 'sindacalista' Tommasi: Sibilia (Dilettanti) meglio anche di Gravina (Lega Pro), perché i club vogliono contare sempre di più.



NO, GRAZIE - Nell'Assemblea di ieri a Milano sono stati invitati dai colleghi a farsi avanti il presidente Urbano Cairo del Torino e l'amministratore delegato Beppe Marotta della Juventus. Entrambi hanno rifiutato, anche perché le norme impediscono che il presidente della Figc possa ricoprire altri incarichi o avere ruoli all'interno del mondo del calcio. Diverso il discorso per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che punta alla vicepresidenza federale. Domani mattina riunione con i tre candidati (Tommasi, Gravina e Sibilia) oltre a Nicchi (arbitri), Ulivieri (allenatori) e Balata (Serie B).