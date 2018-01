Attraverso un tweet diffuso con l'hashtag #GiochiamoDiSquadra, Cosimo Sibilia (candidato alla presidenza Figc) ha dichiarato: "Non ci sto a dividere la campagna elettorale in buoni e cattivi, la patente del riformista non può rilasciarla nessuno". Il numero uno della Lnd ha colto anche l'occasione per esplicitare un punto del suo programma: "Ho messo nero su bianco che la prossima gestione del Club Italia debba essere affidata a un ex calciatore". Parole che potrebbbero essere interpretate come un'apertura a Damiano Tommasi, nell'ottica di una possibile intesa per convergere su un unico candidato. Se non entro il 29 gennaio, almeno allo scrutinio decisiv. Con l'obiettivo di evitare il commissariamento. Il terzo candidato, lo ricordiamo, è il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, accreditato di un possibile ticket proprio con l'Assocalciatori. Lo stesso Tommasi è intervenuto sul tema questo pomeriggio, a margine di un evento al Viminale: "La candidatura unica? E un'ipotesi complicata - le sue parole - ma non impossibile".