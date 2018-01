Nessun passo indietro in vista elezioni @FIGC ...giorni utili per conoscere meglio chi è in campo, chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Fondamentale capire chi sta dalla parte del calcio. #cambiamoilcalcio #ilcalcioachiloama — Damiano Tommasi (@17tommasi) 27 gennaio 2018

In molti hanno parlato del possibile ritiro della candidatura di Damiano Tommasi che potrebbe portare i voti decisivi a Gabriele Gravina per diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Ipotesi smentita dal diretto interessato su twitter: “Giorni utili per conoscere meglio chi è in campo, chi sta da una parte e chi sta dall’altra. Fondamentale capire chi sta dalla parte del calcio”.