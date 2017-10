L'inibizione di un anno comminata nelle ultime settimane ad Andrea Agnelli per rapporti con consentiti con gli ultrà non fa vacillare la posizione del presidente bianconero. John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, ha parlato in occasione dell'Investor Day della holding famiglia Agnelli: "Abbiamo fiducia totale in Andrea Agnelli e nella società".



DINASTIA JUVE - Nessuna cessione all'orizzonte, come ha confermato lo stesso Elkann: "La Juventus è la società che ha la più grande longevità di possesso di una famiglia, non abbiano nessuna intenzione che questo cambi. Gli ultimi anni sotto la presidenza di Andrea hanno dimostrato capacità di ottenere grandi risultati sportivi tenendo conto dei risultati economici, un percorso virtuoso. Appartiene legittimamente alla famiglia e a Torino".