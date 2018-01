Dalle parti di Appiano Gentile si erano già accorti di lui. Lo scorso ottobre, alcuni osservatori dell'Inter sono volati in Portogallo per visionarlo nel match di Youth League tra il Benfica e il Manchester United. A soli 16 anni, Umaro Embalo ha già dimostrato di essere uno dei maggiori talenti emergenti del calcio mondiale, stregando non solo i nerazzurri: su di lui sono finiti infatti Barcellona, Real Madrid, Manchester United e RB Lipsia. Proprio i tedeschi hanno accelerato nelle ultime ore e sono pronti a sferrare l'attacco decisivo per portare a casa il talentino classe 2001.



SCOPERTO A 13 ANNI - Nato a Bissau, la capitale della Guinea-Bissau, viene scoperto all'età di 13 anni in una delle accademie nazionali. A scovarlo Catio Baldé, agente di quel Bruma - ex Galatasaray, ora al Lipsia - a cui Embalo è spesso accostato per provenienza e caratteristiche fisiche e tecniche. Baldé vuole portarlo al Benfica, ma a causa di problemi burocratici è costretto a 'parcheggiarlo' all'Oeiras, dove Embalo subito si mette in mostra segnando quattro gol in nove partite. Qualche mese più tardi, il guineano arriva al Da Luz - nonostante i tentativi dello Sporting Lisbona, pronto a prenderlo sfruttando la collaborazione con l'Oeiras - e non ci mette molto ad attirare le attenzioni dei top club: nella stagione 2015/2016 segna 23 gol in 24 partite, mentre nella scorsa annata si conferma realizzando 21 gol in 34 partite.



SUPERATO RONALDO - Non solo Bruma. In Portogallo, Umaro Embalo è stato accostato più volte ad Angel Di Maria per le movenze molto simili a quelle dell'argentino. In questa stagione, il guineano, che è sotto età, ha totalizzando 5 presenze e un gol in Youth League, dimostrando di essere pronto a confrontarsi contro avversarsi più grandi. I numeri dicono che Embalo si esalta soprattutto quando indossa la maglia del Nazionale portoghese: 7 gol in 13 sfide con l'Under 17, di cui è capitano, e 6 reti in 12 sfide con l'Under 16. Ora il RB Lipsia è pronto ad andare incontro alle richieste del Benfica per anticipare la concorrenza: sul piatto 20 milioni di euro. Niente big ma una crescita graduale per non rischiare di bruciarsi: Embalo è pronto ad accettare la proposta dei tedeschi per continuare il processo di crescita. L'intenzione del Lipsia è quella di portare il giovane nella formazione Primavera per poi inserirlo gradualmente in prima squadra. Dal Portogallo arrivano conferme: il presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, è già volato in Germania per chiudere l'operazione. Umaro Embalo è pronto al grande salto e a superare Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse del Real Madrid fu pagato 'solamente' - si fa per dire - circa 17 milioni di euro a 18 anni dal Manchester United, che lo strappò allo Sporting Lisbona.