Con dieci gol in 18 partite, l'Empoli è il peggior attacco della Serie A e, come scrive Il Corriere dello Sport, i toscani starebbero pensando di arginare l'emergenza gol con un attaccante in prestito dalla Juventus: Simone Ganz. L'ex Como, infatti, non è felice del poco minutaggio a Verona e potrebbe essere un nome spendibile per la finestra di mercato dell'Empoli che lo prenderebbe in prestito fino al termine della stagione.