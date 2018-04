Emerson, ex centrocampista di Roma, Juventus e Milan, torna a parlare di Calciopoli. Il brasiliano nel 2006 vestiva la maglia bianconera e si esprime così, come riporta Fox Sports: "Ancora oggi, non ho capito il finale di quella storia. Si dicevano tante cose sugli arbitri, ma chi seguiva la partite si meravigliava per la forza e la tecnica di quella squadra: non aveva bisogno di aiuti per vincere le partite. Nel tempo avremmo avuto grandi possibilità di vincere la Champions League".



SU REAL-JUVE - "Il Real Madrid ha una grande rosa ed è favorito. Ha passato un momento complicato nella Liga ma l'ha superato, come successo a tante squadre che poi hanno vinto la Champions League. Della Juventus ammiro l'organizzazione e la mentalità sempre competitiva: alla squadra di Allegri servirà giocare la partita perfetta, con un grande sforzo collettivo e tattico per limitare l'attacco del Real".