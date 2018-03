Sette vittorie e due pareggi da inizio anno: l’Empoli continua a passo spedito il suo cammino in testa alla classifica di Serie B e dopo la vittoria strappata a Pescara vola a +5 sul secondo posto del Frosinone, fermato sul pareggio dalla Ternana. Anche in quota la squadra di Andreazzoli vola: sul tabellone Snai il terzo successo consecutivo ha praticamente blindato la promozione, ora offerta a 1,07, e anche il Frosinone rimane in prima fila a 1,25. Stessa offerta per il Palermo, saldamente terzo grazie al 4-0 sul Carpi; per la sorpresa Bari si sale a 4,00, poco più avanti rispetto a Cittadella, Parma, Perugia e Venezia, tutte in piena corsa per il playoff e date a 4,50.