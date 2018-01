All'Empoli piace Filippo Falco, attaccante di proprietà del Bologna che ha iniziato la stagione in prestito al Perugia. Secondo quanto riporta Sportitalia il club toscano avrebbe già provato un primo affondo, trovando però l'opposizione degli umbri che non vogliono privarsi del giocatore (un gol in otto presenze in biancorosso).