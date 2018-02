Seconda contro penultima. Ma vietato sottovalutare l'Ascoli. È questo il pensiero di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, che ha presentato la partita in conferenza stampa, come riportato da empolichannel.it: “Una partita prima di giocare non l’ho mai vinta. Il rischio di sopravvalutare l’impegno potrebbe anche esserci, ma non per i miei ragazzi. I risultati che abbiamo ottenuto nelle ultime due settimane sono stati roboanti, ma non deve esserci troppo entusiasmo. Dobbiamo rimanere su un profilo basso”.