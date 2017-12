Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, para in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brescia: "Il primo impatto con questa realtà è stato buono e sono soddisfatto di come hanno reagito i ragazzi. In settimana abbiamo lavorato tenendo in considerazione il sistema utilizzato finora e alle caratteristiche degli uomini a disposizione e domani vedrò che modulo utilizzare. Mi aspetto una reazione nervosa importante, dobbiamo calarci subito nel ruolo che ci è richiesto, se aumentiamo la voglia di partecipare alla gara con grande attenzione. Il Brescia ha prerogative importanti anche se la classifica non li premia al momento, davanti c'è Caracciolo che è un punto di riferimento importante, sono una squadra da prendere con le molle. Noi però dobbiamo alzare la nostra media punti per cercare di portare a casa qualcosa di importante. I margini di miglioramento sono molti e dobbiamo lavorare per mettere i giocatori in condizione di esprimersi al meglio"