Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Noi abbiamo un pubblico calorosissimo che ci aiuta e ci ha sempre dato una grande mano. Detto questo una cornice di pubblico più ampia allo stadio credo che gioverebbe a tutti, pensando anche a quello che sta facendo la squadra sia a livello di risultai che di comportamento. Dico questo perché mi piacerebbe che tutti venissero a vederci e anche chi è venuto meno trovi l'occasione di verificare di persona cosa questa quadra, l´amore, l´attenzione e la voglia che mette per onorare la maglia. E credo che con una cornice di pubblico più ampia lo spettacolo non potrebbe che migliorare".



SULLA SFIDA CON LA SALERNITANA - "Mi aspetto sempre il massimo della difficoltà da tutte le gare – ha detto il tecnico azzurro – e così sarà domani. Anche domani cominceremo dal risultato di 0-0 e per fare punti dovremo fare fatica sperando che gli avversari non ne facciano fare a noi. Affrontiamo una Salernitana decisamente in salute, ha vinto tre delle ultime quattro gare e pareggiato a Frosinone e ha numeri favorevoli sotto molti aspetti. Inoltra all´andata abbiamo perso e credo che tutto ciò qualcosa voglia dire: a questo punto del ogni gara è difficilissima e non mi immagino gare diverse".