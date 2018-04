Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Pro Vercelli: "Donnarumma? Alfredo sta bene, è rientrato ieri a pieno servizio, ha lavorato con la squadra, sarà a disposizione e vedremo come utilizzarlo. Piu? Ha fatto un ottimo lavoro sabato a La Spezia, veniva da un periodo difficile ma ha risposto alla grande sotto l´aspetto fisico, si è sacrificato per la squadra, ed è stato bravo e fortunato a trovare il gol. Gestire il finale di stagione? Non so come questa parola possa essere abbinata allo sport. L´unica indicazione che so dare alla mia squadra è quella di esprimere il massimo contro qualsiasi avversario in ogni momento. Poi è normale che il modo di esprimersi dipenda anche da chi ti trovi di fronte e di conseguenza può essere un massimo che porta ad una gestione, ma che sicuramente non è pre ordinata".