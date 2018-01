Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, al termine della gara vinta 1-0 contro la Ternana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine del primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono divertito, non ero contento del risultato, meritavamo di essere premiati. Credo che non abbiamo mai alzato la palla nel primo tempo, era un obiettivo. Nella prima frazione siamo stati leziosi al limite dell'area, nel secondo tempo siamo stati pressanti, poi ci ha pensato Castagnetti con un tiro da fuori, è stata una liberazione. Se smettiamo di fare le cose che riusciamo a fare bene gli avversari provano ad approfittarne. Potevano rimettere in parità il risultato, ma Provedel ha fatto una parata meravigliosa. Sono felice per i ragazzi, con questa gara possiamo prendere delle convinzioni che già avevano, ma solo parzialmente. Da sempre sono abituato a lavorare con quello che ho, la società è ambiziosa, ma non vuole fare acquisti tanto per farli. Abbiamo delle idee, dovremo anche valutare le uscite, abbiamo dei giovani da valorizzare, come Picchi. In base a quello che esce proveremo ad integrare, non c'è fretta, se ci riusciremo bene, altrimenti non importa. Inter-Roma? La vedrò con molto interesse, non posso dire molto di più adesso".