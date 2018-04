L'allenatore dell'Empoli, Andreazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia contro il Novara: "Siamo contenti del risultato che abbiamo conseguito a Frosinone. Abbiamo festeggiato, ci siamo risposati ma subito dopo abbiamo riattaccato la spina perché ci attende una gara molto difficile. Affrontiamo un Novara che giocherà una gara importantissima: siamo consapevoli di questo, come sappiamo bene quanto ogni gara abbia delle difficoltà e noi dobbiamo affrontarla con la giusta ansia, come sempre stato prima di ogni appuntamento di questo campionato. E domani in particolar modo, sapendo quanto è importante il valore del risultato. Non credo che la squadra si senta già arrivata, i ragazzi hanno sempre dimostrato di essere sempre concentrati e sul pezzo e soprattutto hanno una capacità di passare da momenti di svago a quelli di concentrazione massima in pochissimi attimi. Questa è una componente che ci lascia in qualche modo tranquilli, con la squadra che ha sempre dimostrato serietà e professionalità, come abbiamo più volte detto e che mi fa piacere rimarcare".



SUL FIORETTO IN CASO DI PROMOZIONE - "Ho un calendario molto fitto tra montagna e bicicletta, ma i miei amici stanno organizzando un Massa-Empoli e ritorno in bici. Il percorso? Non lo decido io ma pedalo".