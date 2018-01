Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Ternana: ""Finalmente si torna a parlare di campionato, i ragazzi si sono riposati dopo i primi sei mesi di lavoro e poi abbiamo ripreso a pieno ritmo. La settimana in cui siamo stati insieme è stata proficua: abbiamo fatto una sorta di ritiro, pur rimanendo in casa come da tradizione per l´Empoli, parlando molto, rivedendo quanto fatto nella prima parte di campionato. Da parte mia ho approfittato di questo periodo per conoscere meglio alcuni calciatori e sviluppare sempre più le mie idee. Adesso ripartiamo, dopo una settimana tipo, con le idee più chiare e convinti di aver fatto un buon lavoro. Poi, come sempre, le verifiche le vedremo domani sul campo. Abbiamo poi lavorato molto anche sulla fase difensiva, dove dobbiamo crescere: i nostri attaccanti sono disponibili, così come i centrocampisti ma voglio che l´atteggiamento della squadra sia completo e compatto, per andare a cercare di migliorare sotto questo aspetto".