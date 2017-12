Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico dell'Empoli, parla in conferenza stampa: "Preferisco subentrare in una situazione di questo tipo, avendo una base solida, una squadra pronta e allo stesso tempo forte. Abbiamo un organico ampio e competitivo. C’è positività e arrivo ad Empoli, una piazza importante e ambita da tutti, con entusiasmo e voglia di fare. Mi ha sorpreso la corte intensa da parte della società, non ci ho pensato due volte e ho accettato. Io mi metto a disposizione del gruppo e ripeto: questa squadra è talmente forte che potrebbe scendere in campo senza allenatore. Non ci saranno da fare grandi interventi, ma cercherò soltanto di sistemare qualcosa attuando le mie idee di calcio. Il mio obiettivo? L’Empoli deve tornare in Serie A, solo questo è l’obiettivo".