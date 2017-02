Giuseppe Bellusci, difensore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Lazio, prossima avversaria dei toscani: "E' una grande squadra ma noi l’affronteremo come ogni partita, giocando “da Empoli”: abbiamo una nostra identità precisa e non la modifichiamo in base all’avversario di turno. No, non firmerei per il pareggio, la gara la voglio giocare e poi vediamo. Ogni volta che siamo riusciti a mettere in campo le nostre caratteristiche abbiamo fatto bene ed è questo che dobbiamo fare".