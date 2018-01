Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli, parla a La Nazione in vista della ripresa della Serie B: "Sapevo che ad Empoli avrei avuto la possibilità di dimostrare quello che valgo, ma non mi aspettavo di giocare così tanto. Sono contentissimo e ringrazio la società e gli allenatori che hanno avuto fiducia in me. Obiettivo Serie A? Assolutamente sì. Se a fine stagione non dovessimo riuscire a conquistare la promozione sarebbe solo e soltanto per colpa nostra. Sarebbe insomma un nostro errore. Il cambio di allenatore? C'è sicuramente qualche atteggiamento tattico diverso, ma la maggiore libertà che abbiamo in campo è sicuramente una cosa positiva sia per me che per i miei compagni".