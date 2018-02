Matteo Brighi, nuovo centrocampista dell'Empoli, in rete contro il Palermo, parla a Sky Sport della nuova avventura in Toscana: "In settimana le indicazioni del mister sono chiare, lavoriamo tanto per cercare il possesso palla. Avere campioni in squadra aiuta tanto, il lavoro è importante perchè ciò che proviamo in settimana viene messo in campo. Caputo ha segnato tantissimo, Donnarumma sta facendo altrettanto bene. La squadra è tecnica, ci divertiamo a giocare a calcio".