Empoli-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 8' e 72' Mchedlidze

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli (25' Cosic), Bellusci, Costa, Pasqual (23' Dimarco); Krunic, Diousse, Croce; Saponara; Marilungo, Mchedlidze (82' Gilardino). All. Martusciello.

Cagliari (4-3-1-2): Storari; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Pisacane; Dessena (68' Joao Pedro), Padoin, Barella (51' Di Gennaro); Farias; Sau (60' Giannetti), Melchiorri. All. Rastelli.

Arbitro: Rizzoli di Bologna

Ammoniti: 5' Padoin (C), 14' Saponara (E), 35' Costa (E), 42' Krunic (E), 43' Melchiorri (C), 47' Marilungo (E), 55' Dessena (C), 58' Farias (C), 65' Mchedlidze (E), 71' Isla (C), 91' Gilardino (E).