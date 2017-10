Otto gol in otto partite, Francesco Caputo (foto sito Empoli Calcio) si sta confermando come il miglior centravanti della Serie B. Nel prossimo turno, il suo Empoli sarà impegnato a Chiavari, contro il suo passato, quella Virtus Entella che lo ha lasciato partire, a malincuore, in estate. Eco le sue parole a Radio Lady: "Tornerò dove ho fatto bene e spero che l'accoglienza sia ottima. Ora però lotto per l'Empoli e cercherò di dare il massimo anche lunedì. Ora andiamo avanti partita per partita perché davanti abbiamo due trasferte insidiose. Ci sono tanti margini di miglioramento".