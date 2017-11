Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match col Frosinone: “Penso che questo pareggio è come una vittoria per noi per come si era messa la partita. La nostra squadra è anche questa, non molliamo mai e alla fine abbiamo ottenuto un pareggio importantissimo”.



Troppe disattenzioni dietro? “Dobbiamo migliorare tanto nella fase difensiva ma oggi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi nel campionato. Con la compattezza e tutti uniti ne usciremo”.



Ci hai creduto su quei due palloni.

“Alla fine basta un episodio per sbloccarla. Alla fine è andata bene”.



Cosa è scattato in voi?

“Ci abbiamo solo creduto fino alla fine. Loro hanno trovato tre eurogol. Noi siamo contenti e andiamo avanti così”.



Una reazione anche per il mister?

“Il mister deve essere contento per la reazione che abbiamo avuto”.