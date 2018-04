Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, parla a Sky Sport in vista del finale di stagione: "Dare continuità ai risultati è fondamentale. Veniamo da 20 risultati utili consecutivi e non è un caso: questo ci ha portato ad essere primi in classifica. Sono contento di aver battuto il mio record di marcature, ma non voglio fermarmi. Il gruppo è stato sempre importante e unito. Il mister ci ha messo in testa l'obiettivo di vincere e noi, come cagnolini, lo abbiamo seguito. E stiamo ottenendo grandi risultati"