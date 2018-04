Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a fine primo tempo del match contro il Foggia: "Abbiamo avuto tante occasioni, due per me, ma è mancato un pizzico di fortuna per chiudere la partita. Fa tanto caldo, loro sono una squadra forte, ma siamo qua per vincere. Zajc è un giocatore fondamentale per noi".