Empoli-Carpi 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43' Donnarumma rig.



Empoli (3-5-2): Provedel; Simic, Romagnoli, Veseli; Di Lorenzo, Lollo (63' Zajc), Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo (90' Ninkovic), Donnarumma (79' Castagnetti). All. Vivarini.



Carpi (3-5-2): Colombi; Sabbione, Brosco, Poli; Pachonik, Verna, Giorico (62' Saric), Hraiech (46' Belloni), Pasciuti; N'Zola (72' Malcore), Mbakogu. All. Calabro.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 43' Poli (C), 78' Di Lorenzo (E), 87' Pasciuti (C)