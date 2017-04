Grande spavento per l'Empoli nella seduta mattutina di oggi, in vista della partita contro il Milan. Marcel Buchel è stato colpito da un malore ed è svenuto. In preda alle convulsioni è stato portato in ospedale per accertamenti, ma ora sembra stare meglio. Ecco la comunicazione ufficiale della società toscana:

"L’Empoli F.C. comunica che, durante la seduta di allenamento di questa mattina il calciatore Marcel Buchel ha avuto un episodio lipotimico per cui lo staff sanitario ha ritenuto opportuno portarlo all´ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso".