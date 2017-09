Empoli-Cittadella 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 8' Litteri



Empoli (3-5-2): Provedel; Simic, Romagnoli, Veseli; Untersee, Lollo (64' Bennacer), Castagnetti, Krunic (80' Zajc), Pasqual; Caputo, Donnarumma (64' Ninkovic). All. Vivarini.



Cittadella (4-3-1-2): Paleri; Salvi, Pelagatti, Varnier, Pezzi (74' Benedetti); Settembrini, Iori, Siega (64' Bartolomei); Schenetti; Kouame, Litteri (80' Strizzolo). All. Venturato.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 12' Varnier (C), 19' Krunic (E), 37' Salvi (C), 87' Iori (C), 90' Romagnoli (E), 93' Strizzolo (C)



(Foto: Lanazione.it)