Intervenuto a Radio anch'io Sport, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato delle mosse per la promozione in Serie A: "Confermeremo la gran parte di questo gruppo, poi cercheremo tre o quattro giocatori. L'idea sarebbe di investire su giovani del 1998-2000, che magari non sono ancora pronti ma lo possono diventare presto. Andreazzoli resta. Da parte nostra sì, abbiamo un contratto. Se non restasse sarebbe un dispiacere e un problema forse. Quando lo incontrai, ho capito subito che aveva le idee giuste e i valori giusti per noi".